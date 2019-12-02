На Украине нашли способ снизить коммунальные платежи

Президент страны Владимир Зеленский заявил, что правительство нашло способ снизить коммунальные платежи для граждан страны. Об этом он рассказал в своем видеообращении на YouTube.

"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти наполовину. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", — обратился Зеленский к украинцам.

При этом он не сообщил, как правительство планирует добиться снижения тарифов, и конкретных сроков реализации этой программы.

В октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук затруднился назвать сроки выполнения предвыборных обещаний Владимира Зеленского. По его словам, сейчас кабинет министров занимается подсчетами средств, которые есть в распоряжении государства, после этого правительство займется их распределением на различные социальные нужды. Произойдет это не раньше ноября, когда будет утвержден новый проект на 2020 год.

Тогда же украинцы, возможно, узнают, освободит ли Зеленский пенсионеров старше 70 лет от коммунальных платежей.