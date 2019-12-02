Власти Украины меняют руководство энергетических компаний

После увольнения главы "Энергоатома" Юрия Недашковского это решение может коснуться и "Нафтогаза", сказал министр энергетики страны Алексей Оржель.

"По каждому из предприятий есть определенные позиции, исходя из эффективности и информации о злоупотреблениях на этих государственных предприятиях", — заметил Оржель.

В настоящее время главой "Нафтогаза" является Андрей Коболев, вступивший в должность в 2016 году. В начале этого года власти Украины объявили о намерении провести открытый конкурс, победитель которого должен возглавить компанию.

Однако Коболев отказался покидать пост, и контракт с ним был продлен до 22 марта 2020 года. В новом соглашении указаны показатели, которых компания должна достичь при руководстве Андрея Кобелева. По условиям договора глава "Нафтогаза"должен добиться сохранения транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Невыполнение показателей может стать основанием для досрочного расторжения контракта. Стоит отметить, что зарплата главы "Нафтогаза" была сокращена вдвое по сравнению с предыдущим контрактом.