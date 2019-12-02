Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Ополченка из ДНР рассказала о массовом дезертирстве из армии Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Бывший снайпер ДНР Илона Баневич с позывным "Боня" рассказала о массовом дезертирстве украинских солдат.

В частности, в 2014 году на сторону самопровозглашённой республики перешла бронетанковая рота Украины в полном составе, рассказала Баневич в беседе с каналом "Звезда". В дальнейшем в Дебальцево повторялись аналогичные случаи.

В большинстве случаев, по словам ополченки, причиной таких поступков становилось нежелание воевать. Баневич рассказала, что от попавших в плен солдат якобы отрекались родные.

Бойцы ДНР, у многих из которых собственные дети были близки по возрасту к солдатам-срочникам с Украины, принимали капитуляцию противника спокойно. Многие такие дезертиры получили в итоге даже паспорта ДНР.

днр дезертирство армия украины
Актуальная аналитика
Православие
Как Запад наступает на святое
Новости Белоруссии
Каких заявлений от Лукашенко ждут белорусы
Новости спорта
Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию
Последние материалы
Каких заявлений от Лукашенко ждут белорусы
В шотландской деревне Комри нашли "мохнатый лед"
В ЕС не видят причин для отмены санкций против России
Кот задушил ребенка на Украине
СМИ назвали имя человека, который внес изменения в антидопинговую базу
Школьницу в Москве избили из-за сумки за 100 тыс. руб.
Ордена и украшения вынесли из музея Штази грабители
Профсоюз защищает медика, которая "гуглила" диагноз
Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию
СМИ: ВАДА нашло несоответствие по двум росийским биатлонистам
Популярное
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека

Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.

В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Новости Украины
"За деньгами летали в Монако": стали известны "спонсоры" Майдана
Здоровье
Рак легких можно определить по рукам
Мир. Новости мира
США хотели сами "занять Крым", но не вышло
Василий Амирджанов Допинггейт-2: подлог камуфлируют под русофобию Василий Амирджанов Игорь Буккер Кетамин позволит победить зелёного змия Игорь Буккер Любовь Степушова Почему газопровод "Сила Сибири" опасен для США Любовь Степушова
Комментарии
Украина: мы успешно «бьем» российских конкурентов на рынке вооружений
ФРГ заявляет о росте влияния России и Китая на Балканском полуострове
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
"Не вписался": Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
В Кремле ответили на слова Зеленского о помощи США в деле с Крымом
Экс-полковник Захарченко сидит в одной камере с ВИЧ-инфицированными
Сможет ли робот-охранник заменить привычные охранные системы?
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
В Сирии пострадали трое российских военнослужащий
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Зеленский заявил о наличии у него "плана Б" по Донбассу
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи
Помпео призвал новое руководство Евросоюза считать Россию угрозой
Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"
Опубликовано полное видео боя Емельяненко - Кокляев
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ