Ополченка из ДНР рассказала о массовом дезертирстве из армии Украины

Бывший снайпер ДНР Илона Баневич с позывным "Боня" рассказала о массовом дезертирстве украинских солдат.

В частности, в 2014 году на сторону самопровозглашённой республики перешла бронетанковая рота Украины в полном составе, рассказала Баневич в беседе с каналом "Звезда". В дальнейшем в Дебальцево повторялись аналогичные случаи.

В большинстве случаев, по словам ополченки, причиной таких поступков становилось нежелание воевать. Баневич рассказала, что от попавших в плен солдат якобы отрекались родные.

Бойцы ДНР, у многих из которых собственные дети были близки по возрасту к солдатам-срочникам с Украины, принимали капитуляцию противника спокойно. Многие такие дезертиры получили в итоге даже паспорта ДНР.