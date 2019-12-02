Кот задушил ребенка на Украине

Начальник Липовецкого отделения полиции Винницкой области Павел Дармограй рассказал об ужасном случае, который произошел накануне. 30 ноября мать ребенка вернулась с прогулки и оставила его в коляске. Около часа женщина занималась своими делами, а затем подошла к ребенку, чтобы забрать его из коляски.

Она обнаружила, что на ребенке лежит кот. Подняв животное женщина обнаружила, что малыш уже не дышит. Судебная экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стало удушье. Каких-либо физических следов удушения найдено не было.