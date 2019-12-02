В ЕС не видят причин для отмены санкций против России

Новый глава Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций в отношении России.

"Санкции против России в силе, были хорошие причины для этого. Нет причин отменять их, не получив в ответ за это ничего со стороны Москвы", — считает верховный представитель ЕС.

Жозеп Борель подчеркнул, что санкции сами по себе не являются политикой, и заявил, что намерен искать баланс интересов в отношениях с Россией.

Запад ввел санкции против России в результате ухудшения отношений после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

Тогда ЕС и США ввели антироссийские санкции, обвинив Москву в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули отдельные физические и юридические лица, и определенные секторы российской экономики.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, согласно которому вводится запрет или ограничения на ввоз и вывоз продукции или сырья компаниям, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных стран.