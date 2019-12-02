ФРГ заявляет о росте влияния России и Китая на Балканском полуострове

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выражает уверенность в том, что на Балканах растет влияние России.

"Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия", — отметила немецкий министр обороны.

По словам Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Москва на Балканском полуострове прибегает к тем же инструментам, что и в Прибалтийских странах. При этом она не уточняет, о каких конкретно мерах идет речь в данном случае.

Глава министерства обороны ФРГ также считает, что Россия скептически относится к выстраиванию отношений между балканскими государствами и Западом.

К тому же она сравнила влияние Российской Федерации и Китайской Народной Республики на государства Балканского полуострова с угрозой терроризма.

Политик отметила, что в балканском регионе в настоящее время возникают новые угрозы, "из-за возвращающихся террористов или роста влияния России и Китая".