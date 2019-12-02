Полицейские задержали двоих подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата киевской областной администрации Вячеслава Соболева. Сообщается, что задержанные бывшие "атошники", а также члены "Правого сектора" (запрещенной в России организации).
Следователи начали выяснить причины "заказа". Примечательно, что на месте трагедии заранее оказался букет цветов.
Вечером 1 декабря двое неизвестных обстреляли автомобиль Вячеслава Соболева. В машине находилась его жена и трехлетний ребенок. Одна из пуль попала мальчику в голову. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти малыша.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.