Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости придать русскому языку статус государственному. На данный момент в самопровозглашенной республике статусом государственного обладают два языка: русский и украинский. Пушилин предлагает лишить украинский язык статуса государственного.
Также глава республики предложил внести поправки в закон "Об образовании", чтобы школьники изучали только русский язык, а украинский - по усмотрению родителей.
Пушилин подчеркнул, что лишение украинского языка статуса государственного в республике никак не ущемляет права жителей, а также не противоречит минским договоренностям.
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