Венгрия готова обсудить детали нового контракта с "Газпромом"

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности начать переговоры с "Газпромом" по вопросу нового газового контракта. Об этом он сообщил после встречи с представителями госкомпании.

"Мы готовы приступить к переговорам с руководством "Газпрома", чтобы обеспечить выгодную, стабильную и долгосрочную поставку газа в страну", - сделал заявление Сийярто.

На данный момент между "Газпромом" и Венгрией действуют два контракта на поставку газа. Срок действия одного из них истекает в 2019 году, другого - в 2021 году. Ранее в "Газпроме" рассказывали, что за первые три квартала 2019 года в Венгрию было поставлено 9,3 миллиарда кубических метров газа.