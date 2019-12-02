Япония хочет купить остров за 146 млн долларов для военной базы США

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга сообщил о планах страны выкупить необитаемый остров, чтобы военнослужащие США смогли проводить там учения и организовать военную базу.

Японские власти уже договорились с застройщиком, который владеет островом. Сейчас американские военные тренируются на острове Иводзима, который находится в 1,5 тысячи километров от ближайшей военной базы США. Соединенные Штаты это не устраивает, они потребовали от Японии перенести учения на более близкий остров.