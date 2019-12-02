Американский астронавт Ник Хейг получил Орден Мужества от главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозина. Ранее президент России Владимир Путин поручил наградить астронавта за то, что он достойно перенес аварию ракеты "Союз-ФГ", которая произошла в 2018 году.
"Ник, вы получаете эту награду за дело", - отметил Рогозин, при передаче ордена американскому астронавту.
Затем глава "Роскосмоса" наградил грамотами представителей НПО "Композит" и РКК "Энергия".
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.