Рогозин вручил Орден Мужества американскому астронавту Нику Хейгу

Американский астронавт Ник Хейг получил Орден Мужества от главы "Роскосмоса" Дмитрий Рогозина. Ранее президент России Владимир Путин поручил наградить астронавта за то, что он достойно перенес аварию ракеты "Союз-ФГ", которая произошла в 2018 году.

"Ник, вы получаете эту награду за дело", - отметил Рогозин, при передаче ордена американскому астронавту.

Затем глава "Роскосмоса" наградил грамотами представителей НПО "Композит" и РКК "Энергия".