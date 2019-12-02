Выходцы из Таджикистана не смогут отправлять деньги из России

Дело в том, что Таджикистан перешел на новую систему денежных переводов. С 3 декабря все они должны будут осуществляться через Национальный банк Таджикистана — центральный банк страны.

Все платежные системы, работающие на местном рынке, среди которых российских большинство, к этому сроку обязаны подключиться к национальному процессинговому центру при НБТ.

Однако ни одна система до сих пор не выполнила требования регулятора. И теперь все они могут лишиться права работать на территории Таджикистана и осуществлять денежные переводы без открытия счета.

Как выяснилось, платежные системы не сотрудничают с Национальным банком Таджикистана по причине прямого запрета ЦБ России, в частности, российским небанковским кредитным организациям (большинство платежных систем зарегистрированы в таком качестве) иметь корреспондентские счета в НБТ. При этом в нынешней ситуации российский ЦБ заявил, что препятствий для подключения к новой системе нет.

Российские платежные системы обращались в НБТ с просьбой об отсрочке реформы на полгода, однако получили отказ.

Таджикистан занимает второе место по объему денежных переводов из России. В 2018 году в эту страну было перечислено 2,5 миллиарда долларов.