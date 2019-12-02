Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о кавалерах, которые предлагали ей вступить в брак. Похоже, что у бывшего парламентария закончились интересные истории о политике, поэтому она решила поведать журналистам о своей личной жизни.
По словам Савченко, многих мужчин "сдерживает" тот факт, что против неё еще открыто уголовное производство за организацию террористического акта.
"Меня много кто звал замуж. Это политики, бизнесмены, бандиты, военные и обычные работящие ребята", - пояснила Савченко.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.