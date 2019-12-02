"Завидная невеста": Савченко рассказала, кто предлагал ей руку и сердце

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о кавалерах, которые предлагали ей вступить в брак. Похоже, что у бывшего парламентария закончились интересные истории о политике, поэтому она решила поведать журналистам о своей личной жизни.

По словам Савченко, многих мужчин "сдерживает" тот факт, что против неё еще открыто уголовное производство за организацию террористического акта.