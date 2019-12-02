Бывший депутат от "Единой России" получил гражданство Германии

Бывший депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Роберт Шлегель получил гражданство Германии еще весной 2019 года. С тех пор он работает в немецкой штаб-квартире международной компании по информационной безопасности Acronis на должности директора по стратегическим проектам и операциям.

Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Авторы статьи утверждают, что Шлегель "установил контакты" с немецкими политиками еще будучи российским парламентарием. Когда он проиграл перевыборы в Госдуму, то договорился о новой должности в Германии благодаря своим новым связям.

Политик удалил все свои страницы в социальных сетях. Журналистам газеты он сказал, что "хоть был наивным и глупым, но ничего противозаконного не сделал".