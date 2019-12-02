Зеленский отказался выполнять минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе. Об этом он рассказал иностранным журналистам. По его словам, в минских договоренностях, которые подписывала Украина, сначала проводятся выборы в Донбассе, а затем Киеву передается контроль над российско-украинской границей.

Зеленский полностью отверг такой алгоритм действий. Украинский лидер поставил Донбассу три условия. Первое - возвращение всех военнопленных, включая тех, которых нет в списках. Второе - вступление в силу полного перемирия, которое предполагает полный режим тишины на всех участках линии разграничения.

Третье условие - вывод всех вооруженных формирований. Зеленский хочет, чтобы выборы в Донбассе проводились по украинским законам с украинскими партиями, журналистами, международными наблюдателями и ОБСЕ.