Зеленский предложил созвать саммит для "переговоров по Крыму"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хочет провести переговоры с Россией по "возвращению Крыма". Об этом он рассказал польскому изданию "Газета выборча". Украинский лидер добавил, что США могли бы помочь Украине "защитить свои интересы" на переговорах.

"Вполне вероятно, что мы увидим такой формат переговоров: Россия, Украина и США", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что "вопрос Крыма" не будет обсуждаться в рамках предстоящего саммита "нормандской четверки" в Париже, которые запланирован на 9 декабря.