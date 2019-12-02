В Киеве обстрелян депутат облсовета. Погиб его 3-летний сын

Около 18:00 в Киеве по улице Льва Толстого произошло вооруженное нападение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Злоумышленники обстреляли его автомобиль. В столичном управлении полиции рассказали, что нападавшие стреляли в водителя автомобиля, но попали в рядом сидящего трехлетнего сына политика.

Мальчик скончался в машине "скорой помощи". По факту нападения и убийства ребенка возбуждено уголовное дело. В столице действует план "Сирена", правоохранители разыскивают подозреваемых на автомобиле Lexus.