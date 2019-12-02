Украина готова забрать "пару областей России"

Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в ответ на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за национализма и шовинизма, опубликовал старую "Обзорную карту украинских земель", напечатанную еще в Австро-Венгрии.

На этой карте, изданной в разгар Первой мировой войны, Кубань, Крым, Ставрополье и часть Белоруссии обозначены как украинские территории. В тот период Австро-Венгрия активно воевала с Российской Империей и активно поддерживала украинских националистов.

Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов забрать себе пару российских регионов для восстановления "исторической справедливости". Так украинский политик ответил на слова председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который ранее заявил, что "национализм и притеснение малых народов" может спровоцировать распад Украины.

Поводом для слов Володина, в свою очередь, послужил скандал на форуме ООН по вопросам меньшинств в швейцарской Женеве, прошедшем 29 ноября. Украинская делегация сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, который намеревался сделать доклад "о жизни крымских татар в российских реалиях".

Украинские власти далеко не в первый раз заявляют о "притязаниях" на приграничные российские регионы. В этом году Верховной раде создано Межфракционное объединение "Кубань", которое провозгласило курс на "возвращение Кубани в состав Украины".