США обучили боевиков ИГИЛ ведению информационных войн

Свидетельские показания, полученные корреспондентами Федерального агентства новостей, доказали непосредственное участие США в создании, поддержке и финансировании одной из самых жестоких террористических группировок современности — ИГИЛ*.

Издание опубликовало вторую часть большого расследования о том, как исламисты из ИГ* пытались захватить Сирийскую Арабскую Республику. Напомним, в первой части рассказывалось о связях сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова и олигарха Михаила Ходорковского с "Исламским государством"*.

Журналистам ФАН удалось получить доказательства того, как Америка учила боевиков ИГ вести настоящие информационные войны. Известно, что жестокие и показательные казни, совершенные террористами — это итог работы игиловских кураторов.

Экс-боевик с условным именем Малиф, открывший ФАН массу подробностей о структуре и работе группировки, рассказал о том, как людей зомбировали и заставляли лгать и самим верить в эту ложь.

Например, полевой командир Абу Хамза приказал одному из связистов снять видео на телефон, как на острове Хувейджа-Гати сирийская авиация якобы бомбит невинных людей. Но связист отказался это делать, сказав, что обман противоречит исламу. Его поддержали остальные, вспомнив про законы шариата. Но потом бригадный мулла начал говорить, что в исламе не воспрещается обманывать в нужном деле.

Но самое интересное в этой истории то, что видео, снятое на острове, Абу Хамза требовал отправить курдам, чтобы те переслали его американцам. Малиф сделал вывод, что у них с США были связи. А у Абу Хамзы, в свою очередь, были связи с курдами. У них даже был выработан свой кодовый язык общения. Например, если не работала связь, они обменивались сигналами через фонарики или специальные боеприпасы, чьи поражающие элементы светятся в полете и оставляют след. Американцы общались с ИГИЛ через курдов таким же образом.

Более подробно о связях США с ИГ читайте во второй части расследования ФАН.

ИГ, ИГИЛ, Исламское государство* - запрещенная в России террористическая группировка.