Помпео призвал новое руководство Евросоюза считать Россию угрозой

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США хотят продолжать сотрудничество с ЕС по вопросам противодействия общим угрозам, в числе которых Россия.

Заявление госсекретаря адресовано новому руководству Евросоюза: обновленному составу Еврокомиссии и новому главе Совета Европы Шарлю Мишелю.

Как отмечает Помпео, США с нетерпением ждут работы с новой командой лидеров, чтобы продолжить работать над общими целями. "Они включают в себя усиление торговых связей, движение к энергетической независимости Европы и совместное противостояние угрозам нашей безопасности и демократическим ценностям, исходящим, в том числе, от России, Коммунистической партии Китая и Ирана", — утверждает госсекретарь в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Ранее министр обороны Великобритании заявил, что западным спецслужбам стоит усилить противодействие России, которая представляет угрозу для целостности НАТО.

А предыдущий глава Совета Европы Дональд Туск, уходя с должности, напомнил о том, что все годы деятельности на этом посту неукоснительно призывал западные страны рассматривать Россию как "стратегическую проблему" .