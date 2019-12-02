Саакашвили: я совершил ошибку, уехав из Грузии

Михаил Саакашвили, в недавнем прошлом губернатор Одесской области и, еще раньше, экс-президент Грузии, уверен, что "совершил большую ошибку", когда в 2013 году уехал родной страны.

Неожиданное признание политик сделал в интервью одной из грузинских телекомпаний.

Он заявил, что "уехал тогда, потому что очень устал", а еще потому, что видел от него "устали люди". Что всем "надо было отдохнуть" и он "дал такую возможность" (цитата ТАСС).

Сейчас, говорит Саакашвили, он понимает, что "совершил большую ошибку". И добавляет, что его тогда не пугала перспектива оказаться в тюрьме.

А между тем, напомним, именно это "светило" сбежавшему экс-президенту, ведь на родине он был фигурантом нескольких уголовных дел. Кстати, ранее беглый бывший президент, которому Зеленский вернул отобранное Порошенко гражданство Украины, уже заявлял о своем намерении вернуться в Грузию. Вот тянет человека туда, где "неспокойно".