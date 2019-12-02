Жителя Донецка задержали в киевском аэропорту с гранатой

Гранату нашли в багаже жителя Донецка, пытавшегося сесть на самолёт в киевском аэропорту. Начато уголовное производство.

Инцидент произошёл в аэропорту "Борисполь". По сообщению пресс-службы областной полиции, в багаже 36-летнего мужчины, пытавшегося улететь в Египет, обнаружили гранату Ф-1 с запалом. Оружие изъяли, а дончанин был задержан.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в минувшее воскресенье в Камеруне был обстрелян заходящий на посадку пассажирский самолёт, к счастью, обошлось без жертв.