Гранату нашли в багаже жителя Донецка, пытавшегося сесть на самолёт в киевском аэропорту. Начато уголовное производство.
Инцидент произошёл в аэропорту "Борисполь". По сообщению пресс-службы областной полиции, в багаже 36-летнего мужчины, пытавшегося улететь в Египет, обнаружили гранату Ф-1 с запалом. Оружие изъяли, а дончанин был задержан.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в минувшее воскресенье в Камеруне был обстрелян заходящий на посадку пассажирский самолёт, к счастью, обошлось без жертв.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.