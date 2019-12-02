Китай ввел ограничительные меры против американских НПО

Министерство иностранных дел Китая сообщило о введении санкций против американских неправительственных организаций из-за принятого закона о Гонконге в США. Напомним, недавно в США приняли законопроект "О защите прав человека и демократии в Гонконге".

Китай направил Соединенным Штатам официальный протест, но он остался без внимания. Ограничительные меры были введены против крупнейших американских правозащитных организаций, включая Human Right Watch, Freedom House, HRW и NDI.