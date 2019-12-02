"Протестантам" на Украине Коломойский платит по 15 евро в день

Акции протеста собрали перед зданием Нацбанка Украины порядка 2000 человек. Многие из них одеты в оранжевые жилеты. Требование протестующих — отставка Якова Смолого, нынешнего главы Нацбанка.

Все организовано, как сообщают украинские СМИ, "основательно": на построенной сцене — гильотина и свиная голова, в руках людей — плакаты с надписями "Бандиты, отвали!" и "Смолий за решеткой!". Работает мобильная кухня с горячим чаем, в перерывах между скандированием лозунгов играет духовой оркестр.

На первый взгляд, недовольство людей и требования вполне понятны: на Украине многие потеряли деньги после закрытия небольшого банка. "И теперь они винят в своей беде Нацбанк (коррумпированный", -говорят люди, на чьих лицах явно читается праведный гнев) и МВФ.

Но, как оказалось, не все они пришли сюда из "идейных" соображений. Большинство "протестующих", по данным украинских СМИ, — работают в компаниях Игоря Коломойского. И именно он "спонсирует" данное "мероприятие". В день "его протестующие" получают "зарплату" в размере 15 евро.

Что не является секретом для руководства Нацбанка, которое уже обратилось с соответствующим заявлением к правоохранителям. В документе, помимо прочего, указано, что Коломойский "задолжал" госказне 5,5 млрд долларов.

Фото: © YouTube