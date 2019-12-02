Во Франции разбился спасательный вертолет. Три человека погибли

Пресс-служба МВД Франции сообщила о крушении спасательного вертолета на юге страны. Воздушное судно выполняло спасательную миссию, оказывая помощь пострадавшим при паводке. Когда вертолет направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне для проведения разведки, он исчез с радаров и перестал выходить на связь.

Ночью на второе декабря были обнаружены обломки вертолета и три тела: пилота, бортмеханика и сотрудника службы спасения. Сейчас правоохранители выясняют причину крушения воздушного судна.