Афганские силовики подверглись нападению

Представители службы безопасности Афганистана подверглись нападению вооружённой группы. По меньшей мере двое погибли.

Об атаке сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя МВД страны. Инцидент произошёл в окраинных районах Кабула, автомобиль силовиков обстреляли неизвестные лица. Помимо двух погибших представителей силовых структур ещё несколько получили ранения.

Обстоятельства произошедшего и судьба нападавших выясняются.