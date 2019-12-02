Представители службы безопасности Афганистана подверглись нападению вооружённой группы. По меньшей мере двое погибли.
Об атаке сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя МВД страны. Инцидент произошёл в окраинных районах Кабула, автомобиль силовиков обстреляли неизвестные лица. Помимо двух погибших представителей силовых структур ещё несколько получили ранения.
Обстоятельства произошедшего и судьба нападавших выясняются.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.