Трамп не примет участие в слушаниях по импичменту

Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне направил письмо председателю судебного комитета Палаты представителей конгресса Джеррольду Надлеру. В тексте письма утверждается, что президент США Дональд Трамп и его представители не будут участвовать в слушаниях по импичменту.

Чиполлоне подчеркивает, что президент не будет участвовать в этом процессе, пока обвинение не представит свидетелей и не обеспечит справедливый судебный процесс, назначив дополнительные слушания. Юрисконсульт Белого дома не исключил, что после принятия соответствующих мер, американский лидер может принять участие в процессе импичмента.