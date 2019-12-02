Украинский политик не против того, чтобы «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что его страна "не против того, чтобы принять пару областей России".

Так он в Twitter прокомментировал предположение Вячеслава Володина, спикера российской Госдумы, о том, что националисты, притесняя малые народности, вполне могут спровоцировать развал Незалежной.

Курирующий вопросы евроинтеграции и вступления Украины в НАТО Кулеба, так же, как и глава МВД Арсен Аваков, уверен, что ничего подобного произойти не может по определению. А вот Россия, предполагает политик, вполне может "пары областей" лишиться.

"Мы, для восстановления исторической справедливости, готовы принять пару российских областей, чтобы внедрить в них стандарты европейской жизни", — цитирует пост Кулебы ИА "Известия".

Кстати, в качестве иллюстрации своих слов, он прикрепил к посту старинную карту, которую, как предположило РИА "Новости", составил во время Первой мировой войны Степан Рудницкий, географ из Львова. На ней Крым и Ростовская область отнесены к территории Украины.

Об "исторической справедливости", кстати, говорил вчера и первый президент Незалежной Леонид Кравчук. Он вообще, не мудрствуя лукаво, заявил, что Украина "на 300 лет старше России".