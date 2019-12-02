Украина: мы успешно «бьем» российских конкурентов на рынке вооружений

Мустафа Найем, замгендиректора предприятия «Украиноборонпром» заявил, что Незалежная на мировом рынке оружия «выигрывает у главного своего конкурента - России» по всем позициям.

Своими «наблюдениями» он поделился вчера в эфире ТК ATR.

По словам Найема, тот факт, что предприятие ВПК Украины не финансировалось 30 лет, не помешал ему составлять «достойную конкуренцию» оружейным концернам России.

Как сказал менеджер «Украиноборонпрома», им удается не только не сдавать позиции, но и обходить Россию на внешних рынках за счет того, что предприятие занимается ремонтом и «предоставляет комплектующие к авиа и бронетехнике», сделанным в Советском Союзе. Более того, по мнению Найема, у предприятий Украины «интеллектуальный потенциал огромен» и позволяет и дальше быть «успешными конкурентами России».