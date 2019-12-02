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Источник Правда.Ру

Аваков оскорбился из-за прогноза о распаде Украины по вине нацистов

Мир » Бывший СССР » Украина

Арсен Аваков, глава МВД Украины, гневно отреагировал на мнение, высказанное Вячеславом Володиным, спикером парламента России, о том, что «национализм - угроза единству» Незалежной.

Украинский политик разместил в соцсети пост, в котором написал, что Володину стоит «говорить чаще», ибо его выступления украинцам помогают «понимать ... устремления «русского мира».

Обращаясь же к своим коллегам, которых он назвал «сторонниками всепрощения», Аваков посоветовал прежде, чем покупать электричество и газ «дешево и со скидкой» «перечитывать володиных». И добавил, что те, до кого «не доходит с ходу», должны не забывать о том, что в стране много таких, как он - «русскоязычных украинских патриотов».

 Напомним, что, как рассказывала «Правда.ру», 30 ноября спикер российской думы Вячеслав Володин, комментируя поведение украинских делегатов, сорвавших выступление в ООН крымского парламентария Руслана Бальбека, сказал, что происшествие это - свидетельство нетерпимости Киева «к малым народам» и предостерег, что, если националисты продолжат в том же духе, то Украина, как страна, может развалиться.

Фото: страница Авакова в Facebook

Темы украина глава мвд национализм арсен аваков распад украины спикер госдумы вячеслав володин
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