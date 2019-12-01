На Украине стартовала пробная перепись населения

Государственная служба статистики Украины сообщила о пробном запуске переписи населения. Пробный запуск станет подготовительным этапом ко всеукраинской переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

Ведомство сообщило, что пробная перепись населения будет проходить в двух районах Киева - в части Оболонского района и Песковской объединённой территориальной общины Бородянского района. Принять участие в переписи можно будет онлайн, но для этого нужно иметь подтвержденную цифровую подпись.

Пробная перепись населения будет проходить с 1 по 10 декабря.