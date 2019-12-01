Лавров посчитал полезной встречу Путина и Зеленского в Париже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бессмысленно делать какие-либо прогнозы на грядущую встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая пройдет в Париже на полях саммита в "нормандском формате". По его мнению, встреча двух лидеров будет полезной, поскольку позволит прояснить позицию Киева по минским договоренностям.

"Нет смысла строить догадки, насколько масштабной будет встреча Зеленского и Путина. Это покажет время. В любом случае встреча двух лидеров будет полезной. Она может прояснить реальную позицию Зеленского на урегулирование конфликта в Донбассе. После многих неоднозначных заявлений мы хотим знать реальное отношение украинского президента к минским соглашениям", - рассказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что во многом успех переговоров в Париже будет зависеть от желания украинской стороны. В качестве примера глава МИД привел то, что именно с подачи украинской стороны в последние годы были разорваны многие соглашения с Россией, а также прервано авиа- и железнодорожное сообщение. Но, если Киев готов на возобновление отношений, то за "Россией не заржавеет", - заявил Лавров.