На Сицилии возобновили продажу домов за 1 евро

Власти города Бивона на юге Сицилии возобновили продажу домов за 1 евро. Такую политику чиновники проводят, чтобы остановить резкое снижение численности жителей города. Сейчас в городе проживает около четырех тысяч человек и количество жителей продолжает уменьшаться.

Примечательно, что власти не ограничивают новых владельцев. В купленном доме за 1 евро можно делать все что угодно: жить, открыть производство или заниматься бизнесом, но есть несколько условий. В первую очередь, покупка дома обойдется минимум в 6000 евро, поскольку это стоимость оформления каждой сделки с недвижимостью на острове.

Второе требования - это залог в размере 2,5 тысяч евро для реконструкции дома. Дело в том, что выставленные на продажу дома за бесценок не просто так имеют низкую стоимость. Все они находятся в ветхом состоянии, а власти требуют у нового владельца наличие средств на их ремонт.