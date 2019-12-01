В Китае при покупке SIM-карты сканируют лицо

С 1 декабря в Китае вступил в силу закон, который обязывает мобильных операторов сканировать лица своих клиентов при заключении договора на предоставление услуг. Раньше для покупки SIM-карты требовалось предоставить паспорт и сфотографироваться. Сейчас власти затребовали у операторов биометрические данные их клиентов.

Примечательно, что китайские власти не пояснили жители страны, с какой целью они ведут сбор их биометрических данных. Официальные представители правительства лишь отметили, что делают это ради "защиты законных прав и интересов" граждан.

Эксперты считают, что сбор биометрических данных ведется в рамках недавно запущенной программы по идентификации граждан. Камеры видеонаблюдения с помощью биометрических данных смогут распознавать людей и отслеживать их перемещения.