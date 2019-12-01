Офицер ВСУ застрелил солдата, отказавшегося воевать в Донбассе

В Управлении народной милиции ДНР рассказали о вопиющем случае, который произошел на украинских позициях в Донбассе. По информации военной разведки, командир одной из рот 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ застрелил рядового, который заявил, что не будет воевать и собирается дезертировать.

Сообщается, что конфликт между рядовым и командиром произошел во время распития алкогольных напитков. Будучи в состоянии алкогольного опьянения солдат стал критиковать действия командования и пригрозил покинуть расположение подразделения. Эти слова спровоцировали ссору, в результате которой командир выстрелил в рядового.

В Управлении НМ ДНР сообщили, что командир скрыл реальный факт гибели своего военнослужащего, заявив, что он погиб в результате обстрела со стороны армии Донецкой народной республики.