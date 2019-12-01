"За деньгами летали в Монако": Стали известны "спонсоры" майдана

Политический эксперт Родион Мирошник рассказал о новых признаниях по делу об организации майдана в Киеве в 2014 году. Он рассказал в своем телеграм-канале, что об этом ему сообщил журналист и блогер Александр Дубинский. По его словам, "оплачивал банкет" на майдане не только миллионер Сергей Левочкин, а и экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

"Появились новые признания. Они свидетельствуют о том, что майдан "онижедетей" в 2014 году спонсировал не только Левочкин, а и экс-глава СБУ Хорошковский. Будущие "герои" майдана Владимир Вятрович, Виктория Сюмар и Егор Соболев летали за деньгами прямо в Монако", - написал Мирошник в своем канале.

Стоявший в 2014 году на майдане Левочкин сейчас активно занимается критикой киевских властей. Недавно он заявлял, что Украина является самой бедной страной Европы с самым высоким уровнем коррупции и самым низким уровнем социальной защиты населения. По мнению миллионера, в такое состояние страну всего за десять лет превратили власти.