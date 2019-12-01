Ди Каприо заявил, что не спонсировал поджигателей лесов Амазонии

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил, что не причастен к поджогам лесов Амазонии. Ранее с обвинением в адрес актера выступил бразильский лидер Жаир Болсонару. Он утверждал, что Ди Каприо переводит на счета неправительственных природоохранных организаций по полмиллиона долларов за каждый поджог.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Бразилии задержали четверых поджигателей лесов, которые оказались представителями экологических неправительственных организаций. Они хотели сделать снимки лесных пожаров, к которым были причастны, чтобы потом продать их Всемирному фонду дикой природы WWF и получить дотации.

Бразильская полиция установила причастность трех неправительственных организаций к поджогам амазонских лесов: Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria. Все они занимались поджогами с целью получить средства от покровителей. В августе 2019 года Ди Каприо создал фонд в размере пяти миллионов долларов для "срочной помощи" и спасения лесов Амазонии.