Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ди Каприо заявил, что не спонсировал поджигателей лесов Амазонии

Мир

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил, что не причастен к поджогам лесов Амазонии. Ранее с обвинением в адрес актера выступил бразильский лидер Жаир Болсонару. Он утверждал, что Ди Каприо переводит на счета неправительственных природоохранных организаций по полмиллиона долларов за каждый поджог.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Бразилии  задержали четверых поджигателей лесов, которые оказались представителями экологических неправительственных организаций. Они хотели сделать снимки лесных пожаров, к которым были причастны, чтобы потом продать их Всемирному фонду дикой природы WWF и получить дотации.

Бразильская полиция установила причастность трех неправительственных организаций к поджогам амазонских лесов: Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria. Все они занимались поджогами с целью получить средства от покровителей.  В августе 2019 года Ди Каприо создал фонд в размере пяти миллионов долларов для "срочной помощи" и спасения лесов Амазонии.

Темы wwf фонд поджог экология леса амазонии жаир болсонару леонардо ди каприо неправительственные организации
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Факты о Корейской войне. Часть 1
Формула небес
Маршал Победы, универсальный игрок и наркобарон - Гороскоп дня
Здоровье
Холодные руки и ноги: индивидуальная особенность или тревожный признак
Новости Все >
Стали известны четыре причины, по которым могут снизить размер пенсии
Роспотребнадзор назвал частые пути заражения ВИЧ-инфекцией
Анна Семенович рассказала, почему была вынуждена уменьшить грудь
"Алые паруса" признан лучшим праздником в мире
В Албании завершили поисковую операцию. Погиб 51 человек
Стало известно, как избежать агрессии и укусов бродячих собак
Россия заняла 4-е место на смешанной эстафете первого этапа Кубка мира
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
"Аэрофлот" не будет оповещать пассажиров о посадке через SMS
Сборная России заняла 12-е место на первом этапе Кубка мира по биатлону
Последние материалы
Роспотребнадзор назвал частые пути заражения ВИЧ-инфекцией
Анна Семенович рассказала, почему была вынуждена уменьшить грудь
Маршал Победы, универсальный игрок и наркобарон - Гороскоп дня
Холодные руки и ноги: индивидуальная особенность или тревожный признак
Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили
Нарушения сна у подростков: в чем причина?
Немцев будут штрафовать за отказ от вакцин против кори
1 декабря: День борьбы со СПИДом, Шерлок Холмс и звание Народного артиста
"Алые паруса" признан лучшим праздником в мире
Православие: ересь отреченных
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Новости спорта
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Мир. Новости мира
Мама девочки с "маской Бэтмена" показала результат операций
Соломон Соловьев Маршал Победы, универсальный игрок и наркобарон - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Единороссы защитят граждан. От кого - не уточнили Василий Амирджанов Любовь Степушова Украина тотально унижена. Кто виноват? Любовь Степушова
Комментарии
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Кадыров не поверил, что большинство молодых людей хочет эмигрировать
Путин пообещал навести порядок на телевидении
В Москве ответили на предложение отдать Украине $3 млрд газом
Главы МИД 4 стран обратились к РФ с заявлением по Азовскому морю
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Михаил Делягин: испорченное реформаторами-приватизаторами можно исправить
Медведчук: силовой возврат Донбасса - это самоубийство
Полицейский ранен ножом в московском метро
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"
Допустит ли Путин геноцид русских в Донбассе
Полицейский ранен ножом в московском метро
Туск сравнил обязанности в Евросоюзе со сценарием Хичкока
Путин пообещал навести порядок на телевидении
На Украине назвали условия для прямых поставок газа из РФ
Путин пообещал навести порядок на телевидении
"Бред сивой кобылы": генерал-майор ФСБ рассказал о сотрудничестве с ЧВК
Госдума может запретить нерусские названия
На Украине назвали условия для прямых поставок газа из РФ
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ