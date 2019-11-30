В Албании завершили поисковую операцию. Погиб 51 человек

Премьер-министр Албании Эди Рама 30 ноября сообщил о завершении поисковой операции после землетрясения магнитудой 6,4, произошедшее вблизи Тираны. По его словам, экстренными службами под завалами были найдены тела 51 человека. По предварительным данным, около двух тысяч жителей получили травмы разной степени тяжести.

Газета Deutsche Welle сообщает, что в столице Албании из-за землетрясения повреждены 1,5 тысячи жилых домов. В городе Дурресе, который находится рядом со столицей, повреждено около 900 домов. Некоторые чиновники утверждают, что катастрофические последствия стихийного бедствия могут быть связаны с коррупцией, поскольку многие застройщики не соблюдали установленные строительные нормы.

На данный момент в Тиране и Дурресе все еще действует режим ЧС.