Макрон выразил соболезнования властям Лондона в связи с терактом

Французский лидер Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью двух человек в результате теракта в районе Лондонского моста. Президент заявил, что скорбит вместе с британским народом.

"Я подтверждают нашу общую приверженность в совместной борьбе против тех, кто хочет добраться до нас с помощью насилия и террора", - написал Макрон в Twitter.

Напомним, 29 ноября неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе Лондонского моста. Ему удалось убить двоих человек. Нападавшего застрелила полиция, на нем находился муляж взрывного устройства. Полиция Лондона классифицировала происшествие как теракт.