Французский лидер Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью двух человек в результате теракта в районе Лондонского моста. Президент заявил, что скорбит вместе с британским народом.
"Я подтверждают нашу общую приверженность в совместной борьбе против тех, кто хочет добраться до нас с помощью насилия и террора", - написал Макрон в Twitter.
Напомним, 29 ноября неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе Лондонского моста. Ему удалось убить двоих человек. Нападавшего застрелила полиция, на нем находился муляж взрывного устройства. Полиция Лондона классифицировала происшествие как теракт.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.