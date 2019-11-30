Ребенок, который родился без мозга, "нарастил" его

В Австралии живет ребенок, который смог "нарастить" мозг. Во время рождения Ноя у него было всего 2% мозга. Он не мог видеть, слышать, говорить и есть. Однако родители решили отвезти его в радикальный центр тренировки мозга в Австралии. Там Ной научился самостоятельно сидеть и даже начал заниматься серфингом.

Сейчас ребенку шесть лет и он смог восстановить мозг до 80%. Ной мечтает продолжить заниматься серфингом, а также научиться ездить на лыжах. Примечательно, что мозг ребенка увеличился в результате ежедневных многочасовых тренировок. Ной еще не до конца приспособлен к самостоятельной жизни и ему еще нужно научится многим элементарным вещам, но специалисты радикального центра тренировки мозга отмечают многократный прогресс.