В Apple прокомментировали ситуацию вокруг Крыма

Пресс-секретарь корпорации Apple Труди Мюллер рассказала о возможном пересмотре политики обозначения оспариваемых границ в приложениях компании. Так она прокомментировала изданию Reuters ситуацию вокруг Крыма, который с недавних пор имеет российскую принадлежность в приложении Apple "Погода".

Мюллер подчеркнула, что компания внесла изменения в свои карты только для пользователей из России. Это было сделано в соответствии с требованиями российского законодательства. Ранее против российской принадлежности Крыма на картах Apple выступило украинское посольство в США.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от использования продукции Apple и объявить компании бойкот.