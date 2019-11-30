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В Китае назвали Японию "затаившейся ядерной державой"

Мир

Китайское издание Sohu выяснило, сколько ядерного оружия может произвести Япония. По информации издания, страна восходящего солнца, прикрываясь развитием гражданским атомных электростанций создала большое количество ядерного топлива, которого хватит для производства шести тысяч ядерных бомб.

В статье утверждается, что еще одна ядерная держава "затаилась возле Китая. Это не Россия и не США" . Автор статьи вспоминает об ограничениях, которые были наложены на Японию после Второй мировой войны. Эти ограничения не позволяют ей создавать наступательное вооружение. Но, при этом, японские силы самообороны входят в десятку лучших армий мира по боеспособности.

На основании высокого технологического развития страны автор материала утверждает, что Япония, в случае начала боевых действий, может легко создавать ядерные боеголовки.

Фактически Япония не входит в число ядерных держав, поскольку по подписанному в 1968 договору о нераспространении ядерного оружия, ядерными державами признаются страны, которые провели испытания ядерного вооружения до 1 января 1967 года. Получается, что ядерными странами считаются Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

Однако ядерное вооружение на сегодняшний день присутствует в КНДР, Израиле, Пакистане и Индии.

Темы sohu сми китай япония ядерное оружие атомные электростанции
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