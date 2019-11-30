Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей

Мир » Бывший СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Украину о возможным выходе из ее состава нескольких областей, либо полном развале страны. Такое заявление политик сделал в связи с недавним происшествием на форуме ООН, где украинская делегация показала нетерпимость к малым национальностям.

Ранее украинская делегация в ООН пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Представители Украины били кулаками по столу и выкрикивали. Володин напомнил, что Бальбек - представитель крымских татар, поэтому произошедший инцидент свидетельствует о "нетерпимости представителей власти Украины к малым народам".

"На Украине проживают русские, венгры, поляки и другие нацменьшинства. Их права регулярно нарушаются. Взять хотя бы недавно принятый закон об украинском языке", - рассказал спикер ГД.

По мнению Володина, притеснение малых народов может привести к тому, что из состава Украины выйдут еще несколько областей, как это сделал Крым в 2014 году, не согласившись с государственным переворотом в Киеве.

Темы оон крым татары украина госдума притеснение руслан бальбек вячеслав володин национальные меньшинства
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Великая Отечественная война: 4 интересных факта
Формула небес
Взрослые игры детских Стрельцов - Гороскоп дня
Здоровье и профилактика
О чем свидетельствует неприятный запах из пупка?
Новости Все >
Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей
Путин пообещал навести порядок на телевидении
Президент Бразилии заявил, что Ди Каприо "поджигает" леса Амазонии
"Ахинея": Путин о политических передачах на телевидении
Французы оскорбились высказыванием Эрдогана о Макроне
У Трампа отобрали телефон во время поездки в Афганистан
Кокляев хочет взять реванш у Емельяненко по правилам ММА
Российские разработчики создали основу для флешек будущего
Нейробиологи научили крыс водить маленькие автомобили
В Польше прошел испытания самый бесшумный дрон
Последние материалы
"Ахинея": Путин о политических передачах на телевидении
Французы оскорбились высказыванием Эрдогана о Макроне
У Трампа отобрали телефон во время поездки в Афганистан
Кокляев хочет взять реванш у Емельяненко по правилам ММА
Великая Отечественная война: 4 интересных факта
Взрослые игры детских Стрельцов - Гороскоп дня
О чем свидетельствует неприятный запах из пупка?
Российские разработчики создали основу для флешек будущего
Нейробиологи научили крыс водить маленькие автомобили
В Польше прошел испытания самый бесшумный дрон
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Новости спорта
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Соломон Соловьев Взрослые игры детских Стрельцов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Украина тотально унижена. Кто виноват? Любовь Степушова Руслан Веснянко Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального… Руслан Веснянко
Комментарии
В аэропорту начал работать робот-охранник
В Новосибирске выбрали новое место для новогодней елки
ПФР потратит треть миллиарда на собственную рекламу
Миллиардеры из Forbes могут инвестировать в РФ 70 трлн рублей
Минстрой считает саботажем действия иркутского губернатора в Тулуне
Одесса страдает, но приспосабливается
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
"Бред сивой кобылы": генерал-майор ФСБ рассказал о сотрудничестве с ЧВК
"Бред сивой кобылы": генерал-майор ФСБ рассказал о сотрудничестве с ЧВК
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Минстрой считает саботажем действия иркутского губернатора в Тулуне
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Продолжится прокладка "Северного потока-2" в водах Дании
Украина тотально унижена. Кто виноват?
Туск сравнил обязанности в Евросоюзе со сценарием Хичкока
Нападавшего с ножом обезвредили в Лондоне
Полицейский ранен ножом в московском метро
Полицейский ранен ножом в московском метро
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ