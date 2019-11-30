Володин: из состава Украины могут выйти несколько областей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил Украину о возможным выходе из ее состава нескольких областей, либо полном развале страны. Такое заявление политик сделал в связи с недавним происшествием на форуме ООН, где украинская делегация показала нетерпимость к малым национальностям.

Ранее украинская делегация в ООН пыталась сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Представители Украины били кулаками по столу и выкрикивали. Володин напомнил, что Бальбек - представитель крымских татар, поэтому произошедший инцидент свидетельствует о "нетерпимости представителей власти Украины к малым народам".

"На Украине проживают русские, венгры, поляки и другие нацменьшинства. Их права регулярно нарушаются. Взять хотя бы недавно принятый закон об украинском языке", - рассказал спикер ГД.

По мнению Володина, притеснение малых народов может привести к тому, что из состава Украины выйдут еще несколько областей, как это сделал Крым в 2014 году, не согласившись с государственным переворотом в Киеве.