Президент Бразилии заявил, что Ди Каприо "поджигает" леса Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании поджигателей лесов Амазонии. Глава государства не привел никаких доказательств.

Ранее в стране задержали четверых поджигателей лесов, которые оказались представителями экологических неправительственных организаций. Они хотели сделать снимки лесных пожаров, к которым были причастны, чтобы потом продать их Всемирному фонду дикой природы WWF и получить дотации.

Бразильская полиция установила причастность трех неправительственных организаций к поджогам амазонских лесов: Brigada Alter do Chão, Aquíferos Alter do Chão и Projeto Saúde e Alegria. Все они занимались поджогами с целью получить средства от покровителей.

"По вашему Ди Каприо классный парень? Я так не думаю. Он платит деньги, чтобы поджигали леса Амазонии. Поджигатели делают фотографии, отправляют их в различные структуры, которые их распространяют, а потом Ди Каприо переводит на счета этих структур полмиллиона долларов. Леонардо Ди Каприо, ты участвует в сожжении лесов Амазонии", - заявил Болсонару.

В августе текущего года Ди Каприо создал фонд в размере пяти миллионов долларов для "срочной помощи" и спасения лесов Амазонии.