У Трампа отобрали телефон во время поездки в Афганистан

У американского лидера Дональда Трампа отобрали личный мобильный телефон во время его неанонсированного визита в Афганистан. Об этом сообщило издание Politico. По информации журналистов, Трамп прилетел в Афганистан 28 ноября, где провел встречу с главой государства Ашрафом Гани и американскими военными.

Вместе с Трампом в Афганистан прибыли его помощники, журналисты, агенты секретной службы, а также советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Politico утверждает, что у всей делегации, включая президента США, были конфискованы сотовые телефоны, точки доступа и любые другие устройства, излучающие сигнал.

Встреча с афганским лидером оказалась результативной для Трампа. Уже в скором времени США могут возобновить переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в России). Ранее американский лидер уже хотел заключить союз с движением, однако прекратил переговоры из-за террористического акта в Кабуле, который унес жизнь одного военнослужащего США.