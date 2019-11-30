Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

У Трампа отобрали телефон во время поездки в Афганистан

Мир

У американского лидера Дональда Трампа отобрали личный мобильный телефон во время его неанонсированного визита в Афганистан. Об этом сообщило издание Politico. По информации журналистов, Трамп прилетел в Афганистан 28 ноября, где провел встречу с главой государства Ашрафом Гани и американскими военными.

Вместе с Трампом в Афганистан прибыли его помощники, журналисты, агенты секретной службы, а также советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Politico утверждает, что у всей делегации, включая президента США, были конфискованы сотовые телефоны, точки доступа и любые другие устройства, излучающие сигнал.

Встреча с афганским лидером оказалась результативной для Трампа. Уже в скором времени США могут возобновить переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в России). Ранее американский лидер уже хотел заключить союз с движением, однако прекратил переговоры из-за террористического акта в Кабуле, который унес жизнь одного военнослужащего США.

Темы талибан ашраф гани афганистан точка доступа дональд трамп сотовый телефон секретная служба
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Великая Отечественная война: 4 интересных факта
Формула небес
Взрослые игры детских Стрельцов - Гороскоп дня
Здоровье и профилактика
О чем свидетельствует неприятный запах из пупка?
Новости Все >
"Ахинея": Путин о политических передачах на телевидении
Французы оскорбились высказыванием Эрдогана о Макроне
У Трампа отобрали телефон во время поездки в Афганистан
Кокляев хочет взять реванш у Емельяненко по правилам ММА
Российские разработчики создали основу для флешек будущего
Нейробиологи научили крыс водить маленькие автомобили
В Польше прошел испытания самый дрон
В аэропорту начал работать робот-охранник
Россия прагматично смотрит на партнерство с Евросоюзом
Путин назвал ахинеей высказывания некоторых экспертов на телевидении
Последние материалы
"Ахинея": Путин о политических передачах на телевидении
Французы оскорбились высказыванием Эрдогана о Макроне
У Трампа отобрали телефон во время поездки в Афганистан
Кокляев хочет взять реванш у Емельяненко по правилам ММА
Великая Отечественная война: 4 интересных факта
Взрослые игры детских Стрельцов - Гороскоп дня
О чем свидетельствует неприятный запах из пупка?
Российские разработчики создали основу для флешек будущего
Нейробиологи научили крыс водить маленькие автомобили
В Польше прошел испытания самый дрон
Популярное
Общество
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину

Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.

Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Непознанное и необъяснимое
В Башкирии ищут следы попавшего на видео снежного человека
Новости спорта
МИД сделал заявление по допинговому скандалу с ВАДА
Соломон Соловьев Взрослые игры детских Стрельцов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Украина тотально унижена. Кто виноват? Любовь Степушова Руслан Веснянко Евромайдану 6 лет. Полёт далёк от нормального… Руслан Веснянко
Комментарии
В аэропорту начал работать робот-охранник
В Новосибирске выбрали новое место для новогодней елки
ПФР потратит треть миллиарда на собственную рекламу
Миллиардеры из Forbes могут инвестировать в РФ 70 трлн рублей
Минстрой считает саботажем действия иркутского губернатора в Тулуне
Одесса страдает, но приспосабливается
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
"Бред сивой кобылы": генерал-майор ФСБ рассказал о сотрудничестве с ЧВК
"Бред сивой кобылы": генерал-майор ФСБ рассказал о сотрудничестве с ЧВК
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Минстрой считает саботажем действия иркутского губернатора в Тулуне
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину
Продолжится прокладка "Северного потока-2" в водах Дании
Украина тотально унижена. Кто виноват?
Туск сравнил обязанности в Евросоюзе со сценарием Хичкока
Нападавшего с ножом обезвредили в Лондоне
Полицейский ранен ножом в московском метро
Полицейский ранен ножом в московском метро
Казахстан избавляется от русских. К чему это приведет?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ