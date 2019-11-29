Россия прагматично смотрит на партнерство с Евросоюзом

По заявлению заместителя главы Министерства иностранных дел Александра Грушко, Кремль исходит из того, что взаимное противоборство не будет выгодно ни одной из сторон.

"Мы смотрим на перспективу наших отношений с Евросоюзом под таким прагматичным углом, исходя из того, что обрыв контактов и введение санкций и барьеров друг другу ни к чему хорошему не приводит. Наоборот, на сегодняшний день они дают эффект, обратный ожидаемому", -- сказал Александр Грушко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность отмены контрсанкций в отношении Евросоюза. Первых шагов к примирению, по его мнению, Россия ждет от Европы. Глава правительства выразил надежду, что санкции, которые применят ЕС в отношении РФ рано или поздно будут отменены.

4 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции.