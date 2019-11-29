Министр энергетики Александр Новак заявил, что на данный момент урегулирование долгов с Украиной является одной из важнейших составляющих целого пакета соглашений.
Так министр отреагировал на предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко передать Киеву 3 миллиарда долларов от "Газпрома" по решению арбитража в виде поставок газа.
"Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить", — сказал министр.
Москва полагает, что в первую очередь необходимо договориться о пакетном соглашении с Украиной, после чего обсуждать проблему в трехстороннем формате с Еврокомиссией.
Также Новак назвал продуктивными переговоры с украинской стороной в Вене. По его словам, новый раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе.
"Сейчас работают специалисты конкретно Газпрома и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы", — уточнил глава ведомства.
Сроки заключения нового контракта по транзиту зависят во многом от Украины, поскольку ей нужно сертифицировать своего нового оператора газотранспортной системы.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.