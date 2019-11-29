В Москве ответили на предложение отдать Украине $3 миллиарда газом

Министр энергетики Александр Новак заявил, что на данный момент урегулирование долгов с Украиной является одной из важнейших составляющих целого пакета соглашений.

Так министр отреагировал на предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко передать Киеву 3 миллиарда долларов от "Газпрома" по решению арбитража в виде поставок газа.

"Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить", — сказал министр.

Москва полагает, что в первую очередь необходимо договориться о пакетном соглашении с Украиной, после чего обсуждать проблему в трехстороннем формате с Еврокомиссией.

Также Новак назвал продуктивными переговоры с украинской стороной в Вене. По его словам, новый раунд переговоров может пройти уже на следующей неделе.

"Сейчас работают специалисты конкретно Газпрома и украинские специалисты. Они в настоящее время, через несколько дней, должны проработать конкретные вопросы", — уточнил глава ведомства.

Сроки заключения нового контракта по транзиту зависят во многом от Украины, поскольку ей нужно сертифицировать своего нового оператора газотранспортной системы.