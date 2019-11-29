Продолжится прокладка "Северного потока-2" в водах Дании

Оператору проекта разрешили продолжить прокладку газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм в водах Дании, сообщает Датское энергетическое агентство (DEA).

По словам главы пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансена, DEA утвердило условия, которые связаны со строительством трубопровода. "Поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", — отметил представитель агентства.

Ранее сообщалось, что разрешение Дании на прокладку "Северного потока-2" в своих водах обжаловали. Кто именно подал жалобу, не уточнялось. Однако известно, что о таком желании на прошлой неделе рассказал министр энергетики Украины Алексей Оржель.

"Северный поток-2" планировали достроить к концу 2019 года, но из-за позиции и Дании дату запуска перенесли на середину 2020 года. Страна на два года затянула выдачу разрешения на работы в своих водах. Документ одобрили только 30 октября.