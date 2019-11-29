Туск сравнил обязанности в Евросоюзе со сценарием Хичкока

Уходящий в отставку председатель Европейского совета на церемонии передачи полномочий бельгийцу Шарлю Мишелю сравнил свое пребывание на посту со сценарием Альфреда Хичкока.

"Когда я приступил к своим обязанностям, я не подозревал, что мой мандат напомнит высказывание Альфреда Хичкока: "Хороший фильм должен начинаться с землетрясения, а потом напряжение должно нарастать", — отметил Дональд Туск.

В этой связи он напомнил о кризисах, с которыми Европа боролась с первых же месяцев 2015 года: греческим, миграционным, украинским, ИГ* ("Исламское государство", террористическая организация, запрещенная в России). Затем начался кризис Brexit, продолжающийся и сегодня.

Туск назвал Европу континентом свободы и верховенства закона и сказал, что очень гордится тем, что последние пять лет имел честь ей служить. Также он призвал своего преемника поддерживать европейское единство.

Стоит отметить, что все пять лет работы на своем посту он убеждал лидеров Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества.

Дональд Туск был избран председателем Европейского совета в 2014 году и переизбран в 2017 году на второй срок в два с половиной года.