Из России в Сирию направился гигантский контейнеровоз

Российское судно компании "Оборонлогистика" вошло в акваторию Средиземного моря и, предположительно, "Спарта" должна попасть в сирийский порт Тартус.

Там расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. По сообщению, размещенному на сайте "Оборонлогистики", судно может брать до 450 контейнеров весом по 22 тонны каждый. Оно считается одним из самых больших контейнеровозов в России — превышает по длине футбольное поле.

В августе 2018 года в Сирию отправили несколько кораблей с грузом в Тартус. Речь шла о контейнеровозе "Спарта-3" — отмечалось, что он вез военный груз, который, вероятно, передадут сирийской правительственной армии и ее союзникам на северо-западе страны. На другом корабле находилась военная техника, в том числе БМП и танки.

Российские суда участвуют в операции "Сирийский экспресс", предусматривающей переброску военных грузов на кораблях ВМФ. Корабли и суда ВМФ, в том числе вспомогательные, несут военно-морской флаг и в силу этого обладают правом экстерриториальности, что не позволяет арестовать или задержать их по пути следования.